Stop alle auto in via Regina Margherita per la sicurezza degli alunni della Mazzini: i nuovi orari dei divieti

Resterà chiuso al traffico dal lunedì al venerdì il tratto stradale di via Regina Margherita compreso tra viale Leopoldo Muzii e viale Edmondo de Amici negli orari che vanno dalle 7,45 alle 8m15 e dalle 13,45 alle 14,15 e cioè in corrispondenza dell'entrata e l'uscita da scuola degli alunni della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Mazzini.

Niente auto dunque nelle fasce orarie previste per tutelare l'utenza debole. Questo quanto prevede l'ordinanza comunale firmata dal dirigente del settore mobilità, edilizia scolastica e verde Giuliano Rossi con cui l'amministrazione ha accolto la richiesta della dirigente dell'istituto con la stessa che resterà in vigore fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Orari che potranno essere modificati, si legge nell'ordinanza stessa, nel caso in cui sia sempre l'istituto a comunicare modifiche agli orari delle lezioni. L'accesso sarà garantito esclusivamente ai residenti.

Si tratta in realtà di un aggiornamento rispetto a quanto già previsto dalle due precedenti ordinanze del 2026 (la 296 e la 207) che sempre in quel tratto stradale prevedeva il divieto di transito in orari leggermente diversi dagli attuali.

Sarà compito della forze di polizia, si specifica nella nuova disposizione, verificare l'osservanza delle misure adottate.