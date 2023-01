Messa in diretta su Rai1, chiude parte del parcheggio di piazza dello Spirito Santo: rimozione del mezzo per i trasgressori

Tra le 14 di giovedì 2 febbraio e le 9 di lunedì 6 febbraio sarà chiuso parte del parcheggio di piazza dello Spirito Santo per consentire alla Rai di effettuare tutte le riprese necessarie in vista della trasmissione in diretta della messa che nella stessa sarà celebrata domenica 5 febbraio.

Nel periodo indicato sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata ad eccezione dei mezzi di supporto o di proprietà dell'organizzazione nonché dei partecipanti alle riprese e messa in onda della santa messa.

Questo quanto prevede l'ordinanza firmata da Paolo Santucci, dirigente del settore mobilità, edilizia scolastica e verde. I divieti riguarderanno il lato sinistro della parrocchia per un'estensione di 38 metri lineari sul lato nord, si legge, e per una estensione di 20 metri lineari sul lato sud della stessa area a parcheggio. Istituito anche il divieto di transito pedonale su porzione di marciapiede di via Alcide De Gasperi retrostante la parrocchia per una estensione di 10 metri lineari, specifica l'ordinanza.

Secondo quanto stabilito sarà compito del settore lavori pubblici (servizio manutenzione stradale pubblica incolumità) installare la segnaletica e transennare l'area, ma si specifica “la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne”.