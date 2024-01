Chiusura anticipata anche dell'istituto Alessandro Volta per l'interruzione della corrente

Chiusura anticipata anche per la scuola secondaria di secondo grado Iis (Istituto istruzione superiore) Alessandro Volta giovedì 18 gennaio. Così come per la secondaria Foscolo di via Einaudi anche nell'istituto che affaccia sulla via di cui porta il nome, alle 12 le porte chiuderanno per consentire “gli interventi necessari e urgenti sulla linea di media tensione” ad opera di E-distribuzione. Lavori che andranno avanti fino alle 17.

A disporlo l'integrazione sindacale con cui era stata già decisa la chiusura della Foscolo allo stesso orario e in risposta alla nota invita dalla dirigente de Volta Maria Pia Lentino il 16 gennaio con cui ha chiesto la chiusura del plesso scolastico dato che mancherà la luce con i conseguenti disservizi sia per il riscaldamento che per l'illuminazione delle aule e degli uffici di segreteria che nelle ore dell'intervento non potranno usare gli strumenti informatici.

“Considerato che la sospensione della fornitura di energia elettrica compromette inevitabilmente il normale svolgimento delle attività scolastiche e amministrative”, si legge nell'ordinanza, si è dunque deciso anche in questo caso per la chiusura anticipata.