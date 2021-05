La guardia costiera emana la nuova ordinanza di sicurezza balneare per l'estate 2021

La stagione balneare 2021 inizierà ufficialmente domani, martedì 1 giugno.

A stabilirlo è una delle disposizioni contenute nella nuova "ordinanza di sicurezza balneare" emanata dalla guardia costiera.

La guardia costiera vigilerà sul rispetto della ordinanza balneare impiegando ogni giorno 15 militari, sia in mare, grazie all’apporto di 3 mezzi navali, che lungo la costa.

«Anche per questa estate, dunque», riferisce con soddisfazione il direttore marittimo, capitano di Vascello Salvatore Minervino, «l'impegno della Guardia Costiera mira ad assicurare rapidi e ancor più professionali interventi di soccorso in favore di bagnanti, diportisti e subacquei ed a garantire controlli più intensi su tutte le attività svolte in mare, per prevenire condotte illecite, pericolose per le persone, per il patrimonio ambientale, per l'ecosistema marino e per le risorse ittiche. Si ricorda a tutti che il numero blu per le emergenze in Mare è il 1530».

L’ordinanza di sicurezza balneare è scaricabile al seguente link della Capitaneria di porto di Pescara: https://www.guardiacostiera.gov.it/pescara/Documents/ORDINANZA%20BALNEARE%2028-2021.pdf