I ragazzi pescaresi dell'orchestra "El sistema" in concerto a Barcellona e Godomar

Dal 27 al 31 agosto i ragazzi che compongono l’orchestra nell’ambito del Progetto europeo “El Sistema: Il metodo Abreu come prevenzione del disagio giovanile”, di cui è capofila l’Associazione Rossini – APS di Roseto degli Abruzzi saranno in trasferta Erasmus in Spagna; i giovani studenti dell’Istituto Comprensivo “Pescara 1” si recheranno a Barcellona, nella sede Vozes di uno dei due partner europei, insieme ai ragazzi dell’orchestra di Sojovem, partner portoghese.

L'iniziativa è ideata dal responsabile Manfredo Di Crescenzo, ha visto nascere un'orchestra sinfonica giovanile con coro, formata da giovani a rischio di emarginazione e di devianza provenienti dai quartieri pescaresi di San Donato, Rancitelli e Zanni. Per cinque giorni saranno impegnati nelle prove per il concerto finale che si terrà a Barcellona nella cripta della Sagrada Familia.

L’altra trasferta, invece, vedrà impegnati i ragazzi dal 26 al 30 settembre a Godomar, in Portogallo. Le esperienze di mobilità Erasmus possono essere definite come il “regno della performance” in cui viene richiesto al ragazzo di adattarsi ad un programma, ambiente e lingua diversi. Di Crescenzo ha spiegato:

"La distanza geografica, l’intensità dell’esperienza, la novità, l’entusiasmo, la rottura con la quotidianità, uniti alla sfida dell’esibizione del proprio talento e di quanto appreso nei mesi precedenti, davanti ad un pubblico internazionale, conferiscono all’esperienza di mobilità la capacità di andare oltre la semplice realizzazione di un periodo di studio o di formazione, potendo diventare una sorta di “riscatto sociale” e una “pietra miliare” nell’esperienza di vita e di educazione di un ragazzo e cambiarne il futuro."