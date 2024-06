L’orchestra degli alunni del Virgilio si aggiudicano il primo premio assoluto al concorso nazionale “Ortona città d’arte”

Si sono messi in gara per la prima volta al concorso nazionale “Ortona città d’arte” 2024, che si è tenuto dal 30 maggio al 2 giugno. E al loro esordio hanno conquistato il primo premio assoluto della sezione “musica a scuola” con un punteggio di 100/100. Sono gli alunni, circa 60 elementi, che compongono l’orchestra Virgiliana dell’istituto comprensivo Pescara 9 Virgilio, diretta dal professor Davide Notartomaso, titolare della cattedra di chitarra dell'istituto nonché referente del dipartimento di strumento.

I componenti hanno suonato i brani arrangiati dal professor Notartomaso: “La maschera di Zorro – Oblivion – Libertango e I pirati dei Caraibi”. Con le loro esecuzioni hanno vinto il premio “Francesco Paolo Tosti” e relativa borsa di studio.

Il concorso è articolato in due sezioni: Musica a Scuola e Esecuzione Musicale”. Ogni sezione è articolata in sottosezioni, categorie e specialità strumentali. Il concorso intende premiare l’eccellenza artistica fra i giovani studenti ed interpreti musicali, italiani o stranieri residenti in Italia.

La giuria era composta da musicisti affermati nel panorama didattico/concertistico nonché da docenti del conservatorio di Pescara e altre istituzioni.

I vincitori si sarebbero dovuti esibire nuovamente al teatro Tosti di Ortona la sera del 31 maggio, per ritirare anche il premio. Tuttavia sono venuti a conoscenza della vittoria solamente due ore prima dell’esibizione. Ma grazie ai genitori degli alunni, che si sono organizzati rapidamente, ragazzi e strumenti sono stati caricati in auto e raggiunto il teatro di Ortona, in tempo per esibirsi e ritirare l’importante premio “Francesco Paolo Tosti”.

Riconoscimenti importanti sono stati assegnati anche ad alcuni ragazzi delle classi di chitarra, flauto e pianoforte dell' I.C.9 che hanno partecipato come solisti aggiudicandosi, in molti casi, il primo premio per le loro performance

L’organico, oltre al professor Notartomaso, conta anche la professoressa Annalisa Cialini, titolare della cattedra di pianoforte, la professoressa Manuela Martinelli, titolare della classe di flauto, e la professoressa Cristina Palucci, titolare della classe di violino.