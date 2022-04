Orari movida, Masci chiede la relazione sul monitoraggio: a breve l'ordinanza

Il sindaco Carlo Masci ha scritto al comandante della polizia municipale di Pescara “per chiedere una relazione rispetto alla situazione a seguito del monitoraggio che abbiamo avviato”. Con queste parole il primo cittadino fa sapere che a giorni la tanto attesa delibera con i nuovi orari di chiusura per i locali della città, sarà pronta. Un documento atteso dal 31 marzo quando l'ultima ordinanza, fatta per regolare la movida nel periodo pandemico, è scaduta. Dal giorno dopo è partita l'attività di monitoraggio fatta anche con le videocamere per capire cosa succede in piazza Muzii e a Pescara Vecchia negli orari serali. Un monitoraggio che volge al termine e che sarà dunque utile a redigere la nuova ordinanza che sarà comunque “ponte” per quella che arriverà solo dopo l'approvazione del piano di risanamento acustico, ovvero anti-rumore che aveva annunciato a IlPescara, dovrebbe essere pronto entro due mesi.