Gli orari e le date di apertura dei centri vaccinali anti covid nel Pescarese per novembre

La Asl di Pescara ha comunicato gli orari e i giorni d'apertura per i centri vaccinali anti covid nel territorio provinciale per il mese di novembre. L'hub ex Lidl in via Colle Renazzo 11/5, sarà aperto dalle ore 9.00 alle

ore 13.00 tutti i martedì, i mercoledì ed i venerdì del mese. Chiuso martedì 1° novembre È possibile accedere senza prenotazione, obbligatoria solo per l’età pediatrica (5-11 anni).

Il centro vaccinale di Penne contrada Campetto, sarà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei seguenti giorni: giovedì 3, 17 e 24 novembre. Non è necessaria la prenotazione.

Il Baby Hub - servizio vaccinazioni (vecchio ospedale) – via Renato Paolini 47, Pescara, è aperto dalle 15.00 alle ore 17.00 tutti i martedì del mese. Chiuso martedì 1° novembre. Prenotazione obbligatoria attraverso il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o chiamando il numero verde 800009966.

La quarta dose è riservata a tutti gli over 60 con vaccino mRna a patto che siano trascorsi almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. La quinta dose invece può essere richiesta in base alla circolare del Ministero della salute del 17 ottobre 2022 https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=89651&parte=1%20&serie=null

Nei centri vaccinali anticovid si può effettuare la vaccinazione antinfluenzale solo che concomitante con quella anti Covid. Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F-vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420