Gli orari dei centri vaccinali anti Covid nel Pescarese dal 2 al 13 novembre

La Asl di Pescara ha fornito gli orari e giorni di apertura degli hub vaccinali anti Covid sul territorio provinciale, validi dal 2 al 13 novembre. Il centro vaccinale del Città Sant'Angelo Village Outlet, in via Moscarola a Città Sant'Angelo, sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle 19.30; il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00 (chiuso il pomeriggio). Qui ci si può recare anche senza prenotazione.

Il centro vaccinale di Penne, in contrada Campetto sarà aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Qui è necessaria la prenotazione al link: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/.

Il centro vaccinale Val Pescara - Scafa area ex cementificio sarà aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con prenotazione obbligatoria al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/. Tutti i centri vaccinali resteranno chiusi lunedì primo novembre. La Asl fa anche sapere che è possibile recarsi nei centri per le vaccinazioni contro l'influenza e per la terza dose dei sanitari. Per chi si recherà nei centri occorre portare il modulo unico di consenso informato stampato e la scheda a

Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, dovranno recarsi nel centro con il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) già stampata e compilata al fine di agevolare le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione per limitare al massimo i tempi di permanenza nei locali. È possibile procedere alla prenotazione anche telefonicamente chiamando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste,

ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.