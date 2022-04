Ampliati gli orari ed esteso il calendario delle aperture del museo Casa natale di Gabriele D'Annunzio: i dettagli

Ampliati gli orari e il calendario delle aperture del museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio in Corso Manthonè a Pescara. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook dell'ente, aggiungendo che la decisione è stata presa dalla Direzione regionale dei musei d’Abruzzo dei beni culturali accogliendo le istanze presentate dall'amministrazione stessa in particolare dall'assessore Maria Rita Carota, che accoglie positivamente la notizia:

"Una notizia molto positiva sul fronte dell’offerta culturale della nostra città per la quale voglio ringraziare la Direzione regionale dei musei nella persona di Nadia Castelnuovo che ha compreso l’importanza della decisione". Qualche mese fa la questione degli orari d'apertura e delle poche giornate a disposizione per le visite della casa natale del Vate era stata al centro del dibattito politico con il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che aveva lamentato orari troppo stretti e chiusure durante i giorni festivi come segnalato da molti turisti e cittadini, che di fatto scoraggiavano le visite nell'importante polo culturale della città. I nuovi orari d'apertura per il museo sono: venerdì santo 15 aprile 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30; sabato santo 16 aprile 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30; Pasqua domenica 17 aprile 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30; lunedì dell'Angelo 18 aprile 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30; lunedì 25 aprile 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30. A seguire domenica 1°maggio 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30; giovedì 2 giugno 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30; lunedì 15 agosto 2022 aperto mattina e pomeriggio orario 9-19.30.

Gli orari e giorni di apertura ordinaria sono: lunedì chiuso; martedì e giovedì solo mattina 9-13.30; mercoledì solo pomeriggio 14-19.30; venerdì aperto mattina e pomeriggio 9-19.30; sabato aperto mattina e pomeriggio 9-19.30; domenica aperto mattina e pomeriggio 9-19.30?.