Gli orari di apertura degli hub vaccinali Covid a Pescara e provincia fino al 27 agosto

La Asl di Pescara ha comunicato gli orari di apertura degli hub vaccinali per la vaccinazione anti Covid nel Pescarese. Gli orari sono validi fino al 27 agosto e prevedono anche la possibilità di presentarsi senza appuntamento in determinate fasce orarie. Pescara, Hub Vaccinale di Via Tirino aperto dalle 8.30 alle 13.30, senza prenotazione dalle 11 alle 13; Montesilvano, Pala Dean Martin dal 25 e 27 agosto dalle 15.00 alle 18.00, senza prenotazione dalle ore 15.00 alle ore 16.00; Penne contrada Campetto aperto il 24 e il 27 agosto dalle ore 15.00 alle ore 18.00, senza prenotazione dalle ore 15.00 alle ore 16.00; Hub Vaccinale Val Pescara – Scafa area ex cementificio aperto il 24 e il 25 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, senza prenotazione dalle ore 15.00 alle ore 16.00; Spoltore scuola primaria via Nora aperto il 24 e il 25 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 senza prenotazione dalle ore 10.00 alle ore 11.00.

Si consiglia di stampare il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica e di compilarlo prima di arrivare al centro vaccinale per accelerare le procedure. I moduli disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388.

Obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza, indossare abiti comodo per scoprire la spalla dove verrà effettuata l'inoculazione, e per i minorenni è necessaria la presenza di un genitore.