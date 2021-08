Gli orari d'apertura degli hub vaccinali per il Covid dal 30 agosto al 3 settembre

La Asl di Pescara ha comunicato gli orari e i giorni di apertura degli hub vaccinali per la campagna anti Covid nel territorio provinciale. Indicate anche le fasce orarie in cui è possibile accedere alla vaccinazione senza la prenotazione. Gli orari saranno validi dal 30 agosto al 3 settembre.

Pescara, hub vaccinale di Via Tirino n. 431: aperto da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, dalle 8.30 alle 13.00; Montesilvano pala Dean Martin: aperto mercoledì 1 e giovedì 2 settembre dalle 15.00 alle 19.00; Penne contrada Campetto: aperto venerdì 3 settembre dalle 15.00 alle 18.00; Spoltore, scuola primaria Via Nora: aperto martedì 31 agosto, mercoledì 1 e giovedì 2 settembre, dalle 10.00 alle 13.00; hub Vaccinale Val Pescara – Scafa, Area ex cementificio: chiuso.

L'azienda sanitaria ricorda che è necessario stampare e compilare il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica per accelerare le operazioni e ridurre i tempi d'attesa, evitando di dover procedere a tutta la compilazione in loco. I moduli disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388. In tutti gli hub vaccinali è obbligatorio l'uso della mascherina, per i minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore.