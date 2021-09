Covid: gli orari di apertura degli hub vaccinali di Pescara e provincia dal 13 al 17 settembre

La Asl ha comunicato orari e giorni d'apertura dell'hub vaccinale in via Tirino e degli altri centri sparsi sul territorio provinciale dove si effettuano le somministrazioni dei vaccini anti Covid

La Asl ha comunicato gli orari di apertura degli hub vaccinali del Pescarese per le giornate dal 13 al 17 settembre per coloro che vogliono sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid. CI si può recare negli hub anche senza prenotazione seguendo questi orari: Pescara, hub vaccinale di via Tirino n. 431 aperto da lunedì 13 settembre a venerdì 17 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; Spoltore, scuola primaria via Nora aperto martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00; hub vaccinale Val Pescara – Scafa, area ex cementificio aperto mercoledì 15 e venerdì 17 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; Penne contrada Campetto aperto mercoledì 15 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Si consiglia di scaricare e compilare tutti i moduli di consenso informato per evitare rallentamenti nelle operazioni di registrazione rendendo più agevoli le procedure.

I moduli disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388. Durante la permanenza negli hub è obbligatorio l'uso della mascherina, con accompagnamento di un genitore in caso di minore. Occorre infine portare la tessera sanitaria ed attendere 15 minuti dopo la somministrazione.