Chiude il centro vaccini di via Tirino, da ottobre nuova sede per le somministrazioni

La Asl di Pescara comunica giorni e orari di apertura dei centri vaccinali di Pescara, Penne e Scafa nella settimana dal 27 settembre all'1 ottobre.

Nei centri si può effettuare la vaccinazione anti Covid-19 (prima e seconda dose), anche senza prenotazione.

Il centro vaccinale di via Tirino a Pescara sarà aperto da lunedì 27 a giovedì 30 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Dal 30 chiuderà e dalla prima settimana di ottobre le vaccinazioni anti Covid-19 verranno effettuate nell'aula magna dell'ospedale in via Fonte Romana 8. Come fanno sapere dalla Asl, coloro che intendono effettuare la prima dose dopo il 30 settembre sono invitati a prenotarsi sul portale delle poste https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it , in quanto non sarà più consentito accedere senza prenotazione.

A Penne, in contrada Campetto il centro sarà aperto giovedì 30 settembre dalle 15 alle 18, mentre quello della Val Pescara nell'area dell'ex cementificio a Scafa sarà aperto mercoledì 29 settembre e venerdì 1 ottobre dalle ore 15 alle 18. Come informano dalla Asl, «le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, o che spontaneamente senza prenotazione si recano nei centri vaccinali negli orari indicati, sono pregate di stampare il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) compilarli in ogni parte e presentarli al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali. I moduli disponibili alla pagina: https://www.ausl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=1388 del sito web aziendale