Si torna all'ora solare: stanotte 31 ottobre il cambio di orario, lancette un'ora indietro

Alle 3 del 31 ottobre, dunque nella notte fra il 30 e 31 ottobre, torna in vigore l'ora solare. Per questo, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un'ora indietro, operazione che però con le nuove tecnologie viene effettuata praticamente in automatico da tutti i dispositivi elettronici ed informatici come smartphone, tablet, pc e televisori di ultima generazione.

L'ora solare resterà in vigore fino al 27 marzo 2022 e di fatto accorcerà le ore di luce a disposizione durante le giornate. La prossima notte dunque si potrà dormire un'ora in più, anche se come sempre gli esperti ricordano che, soprattutto nei primi giorni, il nostro organismo in alcune persone ha necessità di abituarsi al nuovo orario con piccoli effetti quali sonnolenza e difficoltà di concentrazione. Ricordiamo che in Europa dal 2018 è in corso un dibattito per abolire il cambio dell'ora, anche se non si è raggiunto un accordo univoco. L'Italia, per ora, ha deciso di mantenere la modifica oraria.