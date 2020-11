"Nessuno deve essere lasciato solo", opuscolo informativo della prefettura contro la violenza di genere

Nessuno deve essere lasciato solo e la sinergia deve costituire un valore aggiunto, anche per contrastare un fenomeno odioso come la violenza di genere.

Con tale scopo, il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo ha istituito un gruppo di lavoro, coordinato da Daniela Di Baldassarre capo di gabinetto, che ha realizzato un opuscolo informativo rivolto a tutti coloro che sono in difficoltà.

Il documento, che vuole essere uno strumento semplice e di pronta utilizzabilità, contiene l’indicazione di amministrazioni, enti con i relativi recapiti ai quali le vittime possono rivolgersi in caso di bisogno.

La prefettura invierà il testo a tutti i sindaci e a tutte le amministrazioni, in modo da raggiungere capillarmente tutto il territorio provinciale, attraverso la distribuzione di copie cartacee e la pubblicazione sui siti web istituzionali. Una particolare attenzione verrà dedicata al monitoraggio e all’analisi dei dati che emergeranno sulla base delle richieste di aiuto ricevute e degli interventi effettuati dalle autorità competenti.

«Nelle prossime riunioni», fanno sapere dalla prefettura, «attraverso un’articolata, efficiente e coordinata rete istituzionale provinciale, il gruppo di lavoro continuerà a promuovere e sostenere ulteriori iniziative proposte a sostegno delle vittime della violenza di genere».

