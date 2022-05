Opuscolo informativo della polizia nelle scuole per la "Giornata internazionale dei bambini scomparsi"

Un opuscolo informativo per la "Giornata internazionale dei bambini scomparsi" che si è celebrata ieri, mercoledì 25 maggio.

È quello che la polizia ha distribuito in molte scuole di Pescara allo scopo di richiamare l'attenzione sul tema dei minori scomparsi.

Spesso, infatti, i ragazzi scappano di casa perché vivono un disagio.

E l'allontanamento può essere l’indicatore di problemi pregressi, di un disagio psicologico o di fatti talvolta gravi vissuti dal minore, come l'abuso, il maltrattamento, lo sfruttamento sessuale, anche connesso all’uso di Internet, bullismo o cyberbullismo. La polizia, da sempre attenta a tutelare le fasce più deboli e in particolar modo i minori, ribadisce quanto siano indispensabili in questi casi tempestività e prevenzione. Attualmente secondo i dati raccolti dalla direzione centrale anticrimine, in Italia ci sono 70 casi aperti di minori scomparsi. «Raccomandiamo sempre», fanno sapere dalla questura, «nel caso di scomparsa, di chiamare subito i numeri di emergenza e pronto intervento Nue 112 e 113 e di segnalare anche attraverso l'App Youpol che consente di mettersi in contatto con la polizia anche per episodi di violenza di genere e bullismo che possono essere all'origine di allontanamenti dalla famiglia».