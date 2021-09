Operazione Mare Sicuro 2021, la guardia costiera: "Diminuiscono gli interventi in mare"

Il 19 settembre si è conclusa l'operazione "Mare Sicuro 2021” condotta dagli uomini e le donne della Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti. Il comandante capitano di vascello Salvatore Minervino ha illustrato i dati e le operazioni messe in campo dagli uomini e le donne del corpo con un'intensa attività preparatoria ed operativa utilizzando circa 200 militari, 24 unità navali, 10 mezzi terrestri, nonché, un elicottero Aw 139 dedicato prevalentemente al Sar. e un aereo Atr42 per il soccorso e la tutela ambientale

L'obiettivo principale era quello di garantire lo svolgimento nella massima sicurezza di tutte le attività nautico-balneari esercitate in mare e sulle spiagge e consentire la serena fruizione del mare e dei litorali a favore della collettività. Importante anche l'attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini verso il tema della corretta balneazione e fruizione dei litorali con pattuglie in spiaggia e in mare

"In sinergia con le altre forze di polizia, causa le altissime temperature registrate nel mese di agosto, è stata operata una intensa attività di protezione civile per i numerosi incendi sviluppatisi nel territorio della direzione marittima, assicurando, con le unità navali, le vaste porzioni di mare interessate dai Canadair durante le operazioni di spegnimento.

Un vasto incendio boschivo ha interessato un ampio tratto del litorale del comune di Campomarino, in occasione del quale sono stati evacuati via mare nr. 97 bagnanti. Ulteriori incendi, di vastissime proporzioni, hanno impegnato personale del corpo nell’area della pineta dannunziana nella città di Pescara, durante il quale militari dipendenti, anche fuori servizio, hanno dato assistenza a decine di bagnanti minacciati dal fuoco, sopraggiunto fin sulla spiaggia."

Nel dettaglio, il bilancio delle operazioni vede 28 interventi di soccorso e assistenza, in mare e a terra; 73 persone soccorse per lo più bagnanti e diportisti; 19 unità navali soccorse; 11 decessi causati da malore e riconducibili agli effetti delle alte temperature raggiunte nel corso dei mesi di luglio e agosto; 18.962 controlli delle pattuglie a mare e a terra; 5.298 controlli svolti presso strutture balneari; 6.380 controlli antinquinamento e pesca svolti dal personale a terra; 84 illeciti accertati.

Evidenziata una significativa diminuzione degli interventi di soccorso in mare,a dimostrazione dell'efficacia delle campagne informative e di prevenzione per gli incidenti di questo genere.

"L’impegno della capitaneria di porto – guardia costiera per la vigilanza e la protezione delle coste e del mare rimarrà costante anche al termine della stagione balneare con una decisa attività di contrasto ai comportamenti illeciti ed a qualsiasi forma di abusivismo e sfruttamento delle preziose risorse ambientali"