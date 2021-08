Operatori antincendio boschivi: conclusa la formazione dei nuovi volontari a Cepagatti

Martedì 10 agosto, a Cepagatti, si è concluso il corso di formazione per operatori antincendio boschivi, organizzato dalla Protezione Civile Cepagatti “Torre Alex” e dal Comune.

Il corso, tenuto da formatori della Regione Abruzzo, è iniziato sabato 31 luglio. I volontari, provenienti da tutte le province, sono stati impegnati in aula per 2 weekend e hanno acquisito tecniche e pratiche specifiche riguardanti gli incendi boschivi, con particolare attenzione all'utilizzo delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale, fondamentali per operare nella massima sicurezza.

Sabato 7 agosto sono stati simulati possibili scenari, che i volontari si troveranno ad affrontare, con il montaggio di vasche e linee forestali antincendio al fine di padroneggiare le innovative tecniche, che vede la Regione Abruzzo, quale ente competente esclusivo in materia, promotore delle corrette linee guida.

Infine, martedì 10 agosto, si è svolto l’esame finale alla presenza di funzionari regionali che hanno certificato, dopo una severa verifica, il superamento delle prove teoriche e pratiche, quindi giudicati idonei i nuovi operatori ad intervenire sugli scenari operativi dei futuri incendi boschivi, mettendo in pratica quanto acquisito durante questa specifica formazione.