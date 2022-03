Concluso iter formativo da operatore di volo della Guardia Costiera per una giovane militare in servizio a Pescara

Si è concluso nella sede del “Nucleo addestramento Ala Fissa” della direzione marittima di Pescara, l'iter per il conseguimento della qualifica di operatore di volo su velivolo Atr42mp da parte della giovane militare sottocapo Zaira Zanasi. Lo ha reso noto la guardia costiera di Pescara, dove la giovane militare è attualmente in servizio, in particolare nella base aeromobili.

Al termine di un lungo ed impegnativo percorso addestrativo, la Zanasi ora potrà far parte a pieno titolo delle missioni operative dell'Atr42mp della capitaneria di porto di Pescara. Nella foto, oltra alla Zanasi, anche l'istruttore luogotenente Luigi Natale, che guida il “Nucleo ddestramento Ala Fissa”, il capitano di fregata Marco di Nardo e il capitano di fregata Roberto D'Arrigo, comandante della base aeromobili guardia costiera di Pescara.