I tecnici dell'Aca riparano l'asfalto in via Cesare Battisti ma bloccano il traffico: proteste [FOTO]

Oggi pomeriggio, poco dopo le ore 15,30, una squadra dell'Aca si è recata in via Cesare Battisti con quattro uomini per riparare l'asfalto nel tratto finale della carreggiata che va poi a sbucare su viale Muzii, creando però qualche piccolo problema alla circolazione.

Gli operai, infatti, hanno dovuto inevitabilmente bloccare il traffico per alcuni minuti, facendo formare alle loro spalle una lunga fila di mezzi che è arrivata fino all'incrocio con via De Amicis. Il tutto, come immaginabile, ha scatenato le proteste degli automobilisti perché il cantiere non era stato opportunamente segnalato e, quindi, le macchine in transito si ritrovavano i lavori davanti all'improvviso, non avendo a quel punto la possibilità di scegliere un percorso alternativo.

Tuttavia i disagi si sono risolti nel giro di poco tempo, con i tecnici che hanno versato del bitume fresco in due grosse buche venutesi a creare sul manto stradale. Come spiega a IlPescara.it il vice sindaco Gianni Santilli, l'intervento è stato effettuato dall'Aca "perché in precedenza avevano rotto proprio loro l'asfalto per riparare qualche perdita d'acqua".