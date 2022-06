Inaugurata in via Rio Sparto l'opera di arte murale di Alessandra Carloni [FOTO]

È stata inaugurata in via Rio Sparto a Pescara l'opera d'arte murale di Alessandra Carloni.

È stata realizzata nell'ambito di Murap Festival 2021 (muri per l'arte pubblica a Pescara).

Il dipinto murale si trova sulla parete posteriore del centro polifunzionale Monsignor Britti, nel quartiere San Donato.

L'intervento, promosso e sostenuto dal Comune di Pescara e da Fondazione Aria, è compreso tra quelli realizzati per la prima edizione del festival curato dal direttore artistico Alessandro Sonsini. Lo scopo delle opere è quello di coniugare arte pubblica, riqualificazione urbana e partecipazione creativa degli abitanti dei quartieri. Ulteriori interventi erano stati già effettuati sui piloni dell'asse attrezzato, compresi tra il ponte d'Annunzio e il ponte Risorgimento, e nel quartiere Zanni.

Nel corso della cerimonia sono state consegnate targhe di commemorazione per l'impegno civile profuso a Fulvio Luciani, storico preside della scuola Foscolo, e al parroco don Italo Febo: sono state ritirate da Marina Luciani, figlia del docente scomparso, e da Marina Febo, nipote dell'indimenticato parroco. I riconoscimenti sono stati donati dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore alle Politiche Sociali, Adelchi Sulpizio. Una pubblica attestazione di gratitudine rivolta a quanti hanno lavorato tantissimo per il quartiere San Donato, passato dall'essere città satellite a quartiere che riesce a offrire occasioni di crescita per i giovani e meno giovani.