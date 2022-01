Open day vaccinale per bambini all'Outlet Village di Città Sant'Angelo

Il prossimo 5 febbraio, all’hub vaccinale dell'Outlet Village di Città Sant’Angelo, si terrà un open day dedicato ai piccoli residenti angolani, dai 5 agli 11 anni, per poter ricevere la prima dose di vaccino. L'evento è stato fortemente voluto dal Comune di Città Sant’Angelo insieme alla protezione civile Modavi, in collaborazione con la Asl di Pescara. Appuntamento in via Moscarola (Ingresso D).

Per effettuare la prenotazione basta collegarsi al sito Internet www.modavi.abruzzo.it/prenota e poi scegliere la fascia oraria che si preferisce, inserendo i dati richiesti. Esprime soddisfazione il sindaco Matteo Perazzetti: “Ringrazio Mirko Planamente, presidente regionale della protezione civile Modavi, con tutti i volontari e la Asl di Pescara per la disponibilità e per gli sforzi che stanno facendo per la gestione degli hub vaccinali: questo è un ulteriore esempio di vicinanza e di cura della popolazione”.