Appuntamento domenica 20 novembre con l'open day "scuola aperta" all’istituto professionale Di Marzio-Michetti’. Ad accogliere sia i ragazzi delle classi terze delle scuole medie sia i loro genitori saranno i docenti, che li accompagneranno a visitare l'edificio per scoprire tutti gli indirizzi di studio. Lo ha annunciato la dirigente scolastica, Maria Antonella Ascani, spiegando che “quest’anno siamo partiti con largo anticipo rispetto al passato, iniziando già a novembre, proprio per offrire a tutti la possibilità di partecipare e verificare la preparazione didattico-professionale offerta agli studenti della Di Marzio-Michetti”. Quello di domani sarà il primo di quattro eventi che si snoderanno nei prossimi fine settimana fino a gennaio 2023.

“Anche gli open day 2022-2023 seguiranno uno schema più o meno tradizionale, ovvero apriremo le porte del nostro istituto – ha aggiunto Ascani – per permettere le classiche visite alla scuola e l’incontro tra famiglie e docenti, una scelta che nasce da diverse ragioni: innanzitutto perché il cuore dell’istituto Di Marzio-Michetti sono i laboratori, dove si svolge un’intensa attività di formazione, e l’unico modo per comprenderli è vederli. E poi perché l’open day rappresenta anche l’occasione per i potenziali futuri studenti per parlare e confrontarsi con i ragazzi che già studiano nella nostra scuola e che sono i migliori testimonial del proprio percorso di formazione”.

I laboratori che domani saranno visitabili sono quelli di Ottica, Acconciatore, Estetica e Metodologie operative, Odontotecnico, Mat – Manutenzione e assistenza tecnica - Veicoli a motore e macchine utensili, Impianti e moda, Industria e artigianato per il made in Italy, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale – Qualifica Oss – Operatore socio-sanitario; Servizi Commerciali. L’open day si svolgerà dalle ore 10 alle ore 14 e l’iniziativa si ripeterà domenica 27 novembre 2022, domenica 4 dicembre 2022 e domenica 22 gennaio 2023.

Per l'appuntamento di domenica 20 novembre, chi vorrà partecipare dovrà prenotare la sua presenza sul sito internet dell’istituto; all’ingresso della scuola, ogni famiglia troverà ad attenderla un docente che, svolgendo le funzioni di tutor, la accompagnerà nella visita guidata. In ciascun laboratorio l’accoglienza sarà fatta da ragazzi e insegnanti delle varie materie di indirizzo, che illustreranno l’offerta formativa e forniranno tutte le informazioni richieste.