Giornate di open day nei nidi d'infanzia comunali, le date e come prenotarsi

Sono diverse le giornate di open day nei nidi d'infanzia organizzate dal Comune di Pescara.

Gli open day si terranno in presenza e per questioni organizzative viene chiesto ai genitori di contattare telefonicamente i nidi d'interesse per concordare con il personale la fascia oraria della visita nella struttura.

Questo il calendario delle giornate di open day

Asilo nido “La Conchiglia” (fascia di età 3/36 mesi), Pescara – via A. Vespucci, 154 - Tel. 0856922987: 18 aprile dalle ore 17 alle ore 18:30, 23 aprile dalle ore 17 alle ore 18:30, 30 aprile dalle ore 17 alle ore 18:30.

Asilo nido “Il Bruco” (fascia di età 3/36 mesi) Pescara – via Rigopiano, 90 - Tel. 3406212270: 10 aprile dalle ore 16:30 alle ore 19, 20 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Asilo nido “Cipì” (fascia di età 3/36 mesi) Pescara – via C.A. Dalla Chiesa, 54 - Tel. 3406212270: 20 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:30, 23 aprile dalle ore 16:45 alle ore 19:15.

Asilo nido “La Mimosa” (fascia di età 13/36 mesi) Pescara – B. Croce, 98 - Tel. 0856922138 o 3209532942: 18 aprile 2024 dalle ore 16:30 alle ore 19, 20 aprile 2024 dalle ore 9 alle ore 12:30.

Asilo nido “Raggio di sole’” (fascia di età 13/36 mesi) Pescara – via Colle Marino, 143 - Tel. 08577855 o 3899618572: 13 aprile dalle ore 9 alle ore 12:30, 17 aprile dalle ore 16:30 alle ore 19.

Asilo nido “L’Aquilone” (fascia di età 13/36 mesi) Pescara – via Del Santuario, 176 - Tel. 0854170081 o 3487985556: 18 aprile dalle ore 16:30 alle ore 18:30, 20 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12.

Asilo nido “Il Gabbiano” (fascia di età 13/36 mesi) Pescara – via Cecco Angiolieri, 1 - Tel. 3509712414: 20 aprile dalle ore 10:30 alle ore 12:30, 27 aprile dalle ore 10:30 alle ore 12:30.