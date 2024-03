Online il primo numero di "Apertis Verbis" il giornale degli studenti del liceo classico che parlano anche delle regionali

Anche un'intervista ai candidati alle elezioni regionali Marco Marsilio (centrodestra) e Luciano D'Amico (centrosinistra) per i giornalisti in erba del liceo classico Gabriele d'Annunzio. L'iniziativa editoriale “Apertis Verbis” con cui il giornale online degli studenti diventa realtà, è stata presentata in una delle sale più belle del Comune: la Aternum dove il primo numero del giornale online è stato battezzato.

Una trentina, ma con un numero destinato a crescere, gli studenti che fanno parte della redazione pronta ad affrontare i temi più vicini al proprio universo compreso quello scolastico, ma anche una finestra su tanto altro: dalle vicende che interessano il Paese e il mondo, alla violenza di genere, il bullismo e la guerra. Tutto visto dagli occhi degli adolescenti, sottolinea l'assessore comunale alla Cultura Maria Rita Carota che ha accolto alcuni di questi giovani colleghi a Palazzo di Città insieme al presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e la dirigente scolastica Antonella Sanvitale

“Abbiamo scelto di ospitare i ragazzi e il loro prodotto giornalistico in una sala istituzionale tra le più prestigiose del Comune proprio per sottolineare la rilevanza dell’iniziativa – rimarca Carota –. Iniziativa che vede impegnati giovani adolescenti spesso accusati di non avere interessi, di non prestare attenzione al mondo che li circonda e che invece attraverso un giornale completamente realizzato da loro, dai testi ai disegni alle immagini fotografiche, sono riusciti ad affrontare con competenza e attenzione temi di attualità, sociali e politici, dando ampio spazio, ovviamente al territorio pescarese e abruzzese. Compito delle istituzioni, a partire dall’amministrazione comunale, è di sostenere tale percorso”, aggiunge.

“Abbiamo già garantito alla dirigente e ai ragazzi la massima disponibilità nel garantire collaborazione per affrontare tematiche che consentano loro di conoscere meglio le istituzioni, come il Comune e i ruoli ricoperti dalle varie cariche, aprendo una finestra specifica, ad esempio, sulla nascita della nuova città di Pescara di cui i ragazzi sanno ancora poco”, sottolinea Antonelli.

“Il progetto di creare un giornalino scolastico digitale per il liceo classico d’Annunzio – spiega la dirigente Sanvitale - nasce accogliendo e sostenendo l'entusiasmo e l'iniziativa di Pietro, Francesca, Alexandra, Chiara e di tutti coloro che hanno abbracciato con fervore l'idea”. E' così che nata Apertis Verbis.

“La redazione, formata da circa trenta ragazzi, ma aperta anche a chi volesse scrivere in maniera estemporanea, si riunisce in presenza per circa due ore e mezza all'inizio di ogni mese per poi continuare il confronto a distanza tramite gli strumenti disponibili online per la didattica collaborativa - spiega ancora -. La condivisione ed il confronto di notizie, eventi, pensieri e riflessioni è il fondamento dello spirito che ci anima ma lo è anche di una convivenza civile e democratica, educazione alla cittadinanza attiva praticata. A tutto questo si aggiunge il piacere della scrittura che anima questi ragazzi, un piacere da valorizzare e proteggere perché è la leva principale per migliorarsi. Sebbene talvolta la scrittura sia ancora acerba, aiutarli a crescere e maturare anche da questo punto di vista è l'obiettivo più strettamente disciplinare del progetto”, conclude.

Nel primo numero ci sono le interviste a scrittori come Donatella Di Pietrantonio e ai candidati alla presidenza della Regione Abruzzo. Gli studenti che hanno collaborato al primo numero del mensile sono Alexandra Iuculescu, Maria Francesca Pantalone, Camilla Spitilli, Matteo Fusilli, Edoardo Litterio, Chiara Scopel, Gea Martina Colella, Zoe Di Marcantonio, Alice Rebeschini, Maria Barberi, Elisabetta Collevecchio, Sara Lupinetti, Ginevra Scurti, Andrea Sophia Carota, Noemi Santulucia, Ludovica Di Marco, Federica Gagliardi, Vittoria Di Giovanni e Cecilia Piccoli. Redattori Capo Pietro Centorame e Francesca Presutti; disegnatori Maria Francesca Pantalone e Susanna Di Biagio; coordinatori i docenti Monica Mariani e Andrea Conte.