Ondata di calore, sarà una domenica da bollino rosso anche nella nostra città

Quello attuale sarà un fine settimana caratterizzato dal caldo intenso a Pescara.

Come avevano annunciato le previsioni di 3bmeteo.com l'anticiclone africano è tornato a mordere anche nella nostra città e in Abruzzo.

E a confermare questa stiuazione c'è anche l'ultimo bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute.

La giornata di domani sarà da bollino rosso ovvero il livello 3 di allerta (il più alto) che indica una vera e propria ondata di calore con condizioni a elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi con conseguente allerta dei servizi sanitari e sociali. Per domani, domenica 24 luglio, sono previsti già 29 gradi alle ore 8 che saliranno a 34 alle ore 14 con una temperature percepita di 36. I consigli per evitare problemi derivanti dal caldo sono sempre gli stessi: bere molto per evitare di disitrarsi ed evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, soprattutto gli anziani.