Ondata di calore in arrivo, prevista una giornata da bollino arancione

Ondata di calore in arrivo su Pescara nei prossimi giorni con temperature intorno ai 35 gradi.

A segnalarlo è il bollettino odierno del ministero della Salute che indica il bollino giallo per domani, martedì 21, e arancione (livello 2) per dopodomani, mercoledì 22 giugno.

In particolare la temperatura massima sarà di 33 gradi (34 quella percepita).

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Come ricordano dalla Asl, i consigli del ministero della Salute sui comportamenti da adottare per proteggersi dal caldo e affrontare le ondate di calore senza rischi per la salute sono: non uscire nelle ore più calde, migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, bere molti liquidi, non bere bevande alcoliche o bevande contenenti caffeina, fare pasti leggeri, vestire comodi e leggeri, in auto ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata, occuparsi delle persone a rischio, dare molta acqua fresca agli animali domestici.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il Ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, tra cui Pescara, con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Il link per consultare i bollettini giornalieri è il seguente: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/bollettiniCaldo.jsp?lingua=italiano&id=4542&area=emergenzaCaldo&menu=vuoto&btnBollettino=BOLLETTINI