Omicidio Thomas Luciani, il disagio giovanile visto dagli occhi di chi lo combatte: la riflessione dello psicologo Mario Siega

La sua esperienza l'ha maturata nelle comunità e nella scuola e proprio attraverso il vissuto pone la sua riflessione chiedendo a tutti di interrogarsi per arginare quell'assenza di valori che troppo spesso mostrano i ragazzi per i quali "conta più una borsa firmata che una vita autentica". L'invito è a chiedersi sempre: "Mi sto comportando come persona?"