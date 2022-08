Omicidio sulla strada parco, bocche cucite al termine del vertice in prefettura

Bocche cucite al termine del vertice tenutosi oggi in prefettura e convocato con urgenza dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo a seguito dell'omicidio e il tentato omicidio consumatosi nel tardo pomeriggio di ieri in un bar della strada parco.

Presenti alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica anche il procuratore capo Giuseppe Bellelli oltre al questore Luigi Liguori, il sindaco Carlo Masci, l'assessore comunale alla sicurezza Adelchi Sulpizio e i massimi vertici di carabinieri e guardia di finanza. Un tavolo cui di certo il sindaco Masci ha portato, come annunciato, la richiesta di maggiori controlli sul territorio dopo quanto accaduto. Sull'episodio e le indagini, però, resta il massimo riserbo.

A perdere la vita in quello che è stato un vero e proprio agguato è stato l'architetto 66enne Walter Albi, mentre l'uomo che era con lui, Luca Cavallito, ex calciatore, resta in condizioni gravissime e si trova attualmente nel reparto rianimazione dell'ospedale di Pescara dove lotta tra la vita e la morte.