L'orrore dell'olocausto spiegato agli studenti delle medie di Spoltore: una di loro racconta la storia del bisnonno

Una giornata con gli studenti per far conoscere loro la tragedia dell'olocausto nell'ambito delle celebrazioni della Giornata della Memoria (27 gennaio) e in vista di quella del Ricordo dedicata all'orrore delle Foibe, come sottolinea l'assessore comunale all'istruzione Francesca Sborgia.

Proprio la Shoah è stata al centro dell'incontro svoltosi nella sala consiliare del Comune di Spoltore il primo febbraio cui hanno partecipato gli studenti della terza media.

A parlare agli studenti sono stati anche i presidenti dell'Anpi di Spoltore e dell'Anpi di Pescara Simona Novacco e Nicola Palumbaro. L'Associazione nazionale partigiani ha mostrato ai ragazzi i documenti dell'epoca sulle discriminazioni razziali in Italia ,con la mappatura dei campi di concentramento nella nostra regione e i ritagli dai giornali del tempo come il manifesto del razzismo italiano in cui si legge: “un gruppo di studiosi fascisti docenti delle università itaiane sotto l'egida del ministero della Cultura popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del fascismo nei confronti dei problemi della razza”. Agli studenti sono state fatte vedere anche le vignette sull'avventura coloniale in Africa.

I ragazzi da parte loro hanno presentato i lavori realizzati e dedicati ai “giusti tra le nazioni” più famosi: da Gino Bartali a Carlo Angela, sono stati ricordati i non-ebrei che hanno agito per salvare anche un solo ebreo dal genocidio. Tra i tanti anche Albert, il bisnonno di una studentessa, sul quale i ragazzi stanno portando avanti una ricerca.

“Mi sono commossa ascoltando i ricordi di famiglia e le emozioni vissute dai ragazzi grazie a questa ricerca sul nostro passato - dichiara l'assessore alla Cultura Nada Di Giandomenico. “È un progetto in corso che continueremo a sviluppare”, aggiunge il preside Bruno D'Anteo.

A ringraziare famiglie e interessi il sindaco Chiara Trulli che ha sottolineato l'importaza di “vedere nei ragazzi tanto interesse, su temi delicati e complessi. Merito delle loro famiglie e degli insegnanti”.