L'olio di Pianella protagonista a "Striscia la notizia" con Davide Rampello [VIDEO]

L'olio di Pianella, in assoluto uno dei migliori d'Abruzzo, è stato grande protagonista durante la puntata di "Striscia la notizia" andata in onda ieri sera su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Più precisamente, è toccato all'inviato Davide Rampello il compito di occuparsi di questo patrimonio gastronomico della nostra regione, all'interno della sua rubrica "Paesi, paesaggi...".

Con l'occasione, Rampello si è dunque recato nel grazioso paesino che si trova nell'area vestina, a venti chilometri da Pescara, profondendosi in un ottimo spot per tutto il territorio. A Pianella la coltivazione dell'olivo è antichissima: risale ai coloni greci. Merito anche di "un microclima ideale, ventilato dalle brezze del mare e della montagna", ha spiegato Rampello, che ha inoltre voluto mostrare ai telespettatori un autentico gioiello artistico-architettonico di Pianella quale la chiesa romanica di Santa Maria Maggiore, risalente al dodicesimo secolo.

Si è poi passati agli imprenditori Davide e Oviglio D'Aloisio, ripresi mentre sono intenti a raccogliere le olive (adesso, infatti, è stagione di potatura delle piante). Non è mancata altresì una carrellata sugli altri membri della loro famiglia. In queste zone la cultivar tipica è la dritta, una varietà con bassa acidità e sentori di cardo, mandola verde e carciofo. Nel servizio sono stati mostrati i primi frantoi, nonché le nuove apparecchiature digitali: "Ogni bottiglia è preziosa, unica, irripetibile. Basta poco per cambiare tutto", ha affermato Rampello.

E ancora: "Agricoltori come Davide e la sua famiglia sono beni culturali viventi: nelle loro mani il passato diventa presente e futuro". Insomma, ha asserito Rampello, "questa è l'Italia della qualità". E Michelle Hunziker, rientrando in studio, ha aggiunto: "Cosa darei in questo momento per una piccola bruschettina abbrustolita", spalleggiata da Scotti che ha ribattuto: "Con quell'olio di Pianella...". A quel punto la showgirl svizzera, rivolgendosi allo 'zio Gerry', ha elogiato ancora una volta l'Abruzzo: "Un bel bicchierino di vino e una bruschettina, io e te, in quei campi meravigliosi...".

Per rivedere il servizio è sufficiente cliccare QUI.