L’olio Dop di Pianella è il migliore in Italia: nasce nell’oleificio De Juliis, un frantoio 4.0

L’oleificio De Juliis si trova a Pianella, storica città dell’olio. Quest’anno, nuovamente presente nella guida Oli d’Italia di Gambero Rosso, è stata premiata con un titolo molto speciale. Il suo Regina Dop Aprutino Pescarese ha vinto nella categoria “Miglior olio Dop”. Un riconoscimento importante, motivo di orgoglio e vanto per il frantoio a conduzione familiare, rappresentato da Davide D’Aloisio.

Davide, maestro oleario 34enne, prosegue la storica attività iniziata dal nonno. Insieme alla sorella all’amministrazione, alla mamma al confezionamento e al papà, che si occupa dell’azienda agricola, porta avanti una tradizione ma ha scelto di puntare all’innovazione. Il suo è un frantoio 4.0, uno dei primi e dei pochi in Italia.

Una formazione che nasce dall’esperienza direttamente nel frantoio di famiglia, a cui ha affiancato corsi di assaggio e per diventare sommelier dell’olio.

Cosa significa vincere con un proprio prodotto il premio speciale “Miglior olio Dop di Italia”? Per Davide è una grandissima soddisfazione. “Vincere la migliore Dop vuol dire moltissimo, perché c’è un panel test da seguire. La Dop ha delle restrizioni sul disciplinare, come un massimo di 0.6 di acidità”.

Ovviamente molto è dovuto alle olive “immacolate” e alla trasformazione, per cui serve un procedimento meccanico, non chimico.

“Dentro un frantoio ci sono diversi macchinari, che vanno calibrati, tenendo conto della varietà degli ulivi. Un frantoio 4.0 memorizza tutti i passaggi che un frantoiano fa, per ripeterli sempre allo stesso modo evitando l’errore umano. Tutto è calibrato dal maestro oleario. I software interagiscono per ottenere un prodotto d’eccellenza” – ci racconta.

Per rendere unico l’olio Regina Dop deve funzionare tutta la filiera, dalla parte umana – curata dal papà, che al mattino prestissimo si occupa del terreno e della raccolta delle olive ancora fresche – al frantoio. “Una catena è forte tanto quanto il suo anello più debole” afferma Davide. Importante è anche la rete vendita, affinché il prodotto sia conosciuto e apprezzato.

Oggi grandi successi, oltre al miglior olio Dop, l’oleificio De Juliis è costantemente premiato con le Tre Foglie Gambero Rosso. Ma, ci svela Davide, che i primi anni sono stati duri. Lui con la sua famiglia ha ripreso in mano il frantoio alla scomparsa del nonno.

Tra il 2016 e il 2017 ha effettuato investimenti per migliorare l’oleificio e la produzione, per incrementare il fatturato e la produzione conto terzi. Da duemila quintali, oggi effettuano la molitura di 18mila quintali di olive altrui, che rappresenta per l’azienda un’ottima base di guadagno.

Tuttavia i primi 3 anni la fatica è stata tanta, poi la pandemia e in seguito la guerra, ma Davide e la sua famiglia non si sono fermati e hanno camminato lungo una strada difficile, che ha portato dei risultati importanti.

“Con un investimento considerevole, l’impianto è stato cambiato 3 anni fa, nell’estate del 2021, in piena emergenza sanitaria”.

Oggi l’oleificio De Juliis è tra i maggiori produttori di olio Dop, fornitori da 20 anni dell’Esselunga: l’Aprutino Pescarese “siede sullo scaffale dei grandi oli d’Italia”.

Davide, che gira il mondo per far conoscere il suo lavoro e i suoi prodotti, è orgoglioso di ciò che la sua azienda è riuscita a fare. Ci racconta: “è un’emozione vedere il nostro olio Dop, nato dalla terra e dalla cura degli ulivi, sulle tavole dei ristoranti di lusso dell’altra parte del mondo”.

Infatti De Juliis esporta il suo olio in Giappone così come negli Emirati Arabi oltreché in tutta Europa. Prossimo obiettivo gli Stati Uniti.

E nel frattempo Davide pensa già ai prossimi progetti, in particolar modo a un’oleoteca, al pari di un oil bar, direttamente nel suo frantoio, dove mettere in esposizione, proporre eventi e degustare non solo gli oli De Juliis ma le eccellenze italiane, da Nord a Sud.