Con “L’Officina dei legami” e Bimbinsalute attività artistiche e sportive gratuite dai 3 ai 6 anni

Un'opportunità per i bimbi di partecipare gratuitamente ad attività artistiche e di avviamento allo sport. La offre "L'Officina dei legami", il progetto finanziato dall’Unione Europea- Next GenerationEu e dall’agenzia per la coesione territoriale nell’ambito delle risorse del Pnrr. A realizzare i laboratori, rivolti a bambini dai 3 ai 6 anni, sarà l'associazione "Bimbinsalute" di Pescara, partner del progetto.

Le attività si svolgeranno dal 17 ottobre, tutti i martedì, nell'edificio ex urban di via Tavo, nei seguenti orari: ore 16,30-17,30 psicomotricità e gioco sport bimbi dai 3 ai 6 anni; ore 17,30-18,20 arte bimbi 3-4 anni; ore 16,30-17,30 arte bimbi 5-6 anni; ore 17,30-18,30 gioco danza bimbi 5-6 anni.

"La nostra associazione si dedica da tempo a promuovere il benessere dei più piccoli mediante attività di avviamento allo sport e alla psicomotricità e laboratori artistici e ludici - afferma Monica Capodicasa - Sono iniziative che puntano a incentivare l'espressione emozionale ed ad accrescere, attraverso la scoperta di forme artistiche, lo sviluppo emotivo e la socialità nei bambini. Le attività sono pomeridiane e potranno partecipare anche i bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia o il primo anno delle primarie".

Per info e iscrizioni: bimbinsalute@gmail.com, www.facebook.com/ bimbinsalute. Il progetto “L’Officina dei legami” punta a coinvolgere bambini e genitori in attività psicopedagogiche, ludiche, sportive e sanitarie tese a contrastare la povertà educativa in quartieri fortemente penalizzati da fenomeni di disagio socioeconomico. Le attività previste intendono rafforzare i servizi educativi e di cura già presenti sul territorio, ma che spesso risultano non sufficienti a soddisfare bisogni urgenti e in crescita della fascia dei beneficiari (bambini da 0 a 6 anni e nuclei familiari).

A realizzare le attività sono la cooperativa sociale “Orizzonte” di Pescara in qualità di capofila e, come partner, l’associazione Domenico Allegrino odv, l’asd Bimbinsalute, l’asd Club Acquatico, il Centro di aiuto alla vita (Cav), il Centro italiano femminile provinciale (Cif), il Comune di Pescara, la cooperativa sociale “La Tata” Onlus, il Centro per l’istruzione degli adulti (Cpia) Pescara-Chieti e l’istituto comprensivo Pescara 1. La rete è costituita da associazioni che hanno una vasta esperienza sia per la competenza nell’ambito di intervento sia per la vocazione alla realizzazione di iniziative di contrasto alla povertà educativa. Nel complesso, saranno 130 i minori e 80 i nuclei familiari coinvolti nelle attività.