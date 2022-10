Odoardi (Fiab) racconta la sua esperienza in bici in viale Marconi: "Poca sicurezza e rischi per gli utenti su due ruote"

Un'esperienza da "brividi" con potenziali rischi evidenti per i ciclisti che percorrono viale Marconi dopo l'introduzione del sistema a corsie e la nuova viabilità. Il coordinatore interregionale della Fiab Abruzzo Molise Giancarlo Odoardi, ha raccontato la sua esperienza vissuta in bici percorrendo in direzione sud l'asse viario:

"Sono in bicicletta e procedo in direzione sud. Essendo a bordo di un veicolo mi sposto lungo la corsia a me riservata, cercando sempre di stare sul lato destro. Quella al mio fianco è quella preferenziale dedicata ai mezzi del trasporto pubblico locale, che non posso invadere. Improvvisamente percepisco la sagoma di un autobus che, avendo il motore nella parte posteriore, sopraggiunge e mi affianca silenziosamente. Quando capita, e capita spesso, ti assale una certa premura, di non stargli troppo vicino: basta un piccolo ondeggiamento, una minima incertezza e si urta la solida fiancata metallica. Mi sposto verso sinistra da dove però, da dietro, arrivano le auto che, per evitarti, invadono a loro volta la corsia dei bus che provengono in senso opposto. Il bus mi sorpassa, solo che poi rallenta alla fermata e io lo raggiungo, sorpassandolo a mia volta. Ma quello riparte e mi affianca di nuovo, come altre macchine mi sorpassano a sinistra. Non so da che parte mettermi, per cui rallento fino a fermarmi quasi all’altezza della rotatoria dove il bus, per affrontare l’ingombro del manufatto, si sposta decisamente verso di me e mi stringe nella corsia: mi ritrovo schiacciato tra questo e le auto che arrivano da dietro."

Secondo Odoardi, questi passaggi sono ardui e pericolosi per le bici in quanto ci si ritrova improvvisamente in mezzo alla strada, dove bisogna tornare passato l'incrocio ed in altre condizioni (con più traffico, vento e magari asfalto poco bagnato) il rischio sarebbe ancora maggiore, quindi sconsigliato per qualsiasi ciclista.