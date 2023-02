Incontro tra Comune e associazioni di categoria per l'occupazione del suolo pubblico, al via tavolo di concertazione per regole certe

Incontro nel Comune di Pescara tra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria per il discorso relativo all'occupazione del suolo pubblico.

Dalla riunione è emerso che dalla prossima settimana sarà a lavoro il tavolo di concertazione che scriverà regole certe e condivise riguardo all’occupazione del suolo pubblico.

Sarà infatti operativo dalla prossima settimana il tavolo di concertazione tecnico-politico che sarà chiamato a riscrivere regole certe riguardo all’occupazione del suolo pubblico nella città di Pescara, interpretando interessi condivisi tra pubblica amministrazione e associazioni di categoria.

Questo quanto proviene dalla riunione che si è svolta nel pomeriggio a Palazzo di città e alla quale partecipato, per la parte politica, il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli, e l’assessore al Commercio, Alfredo Cremonese. Per le sigle di categoria sono intervenuti Riccardo Padovano e Carlo Miccoli per la Confcommercio, Fabrizio Vianale di Confartigianato, Gianni Taucci di Confesercenti, Dino Lucente di Casartigiani e Angelo Allegrino di Ascom. «L’obiettivo del Comune», come si legge in una nota, «è quello di dar vita a un sistema di norme e di requisiti che rappresenti un’opportunità per tutti anche in vista della prossima stagione turistica che è molto più vicina di quanto sembri. Previsti tempi stretti per la definizione del nuovo quadro di regole, visto che a questo lavoreranno un pool di dirigenti del Comune che sarà affiancato, appunto, dai rappresentanti delle imprese. Lo spirito è quello di dar vita a un utilizzo buono e sostenibile del suolo pubblico per mettere quindi insieme esigenze degli imprenditori e della comunità e sgombrare nel contempo il campo da ogni incomprensibile e fantasiosa descrizione dei fatti che produce solo confusione e inutili tensioni».