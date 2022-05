Casa albergo Inps "La Pineta", posti di lavoro a rischio: sindacati proclamano lo stato di agitazione

Lavoratrici e lavoratori della casa albergo Inps “La Pineta” di via Palizzi 9 in stato di agitazione: nessuna soluzione per la salvaguardia dei posti di lavoro. Per questo i sindacati (Fp Cgil, Fials, Filcams Cgil e Fisascat Cisl) hanno convocato per domani un'assemblea con i lavoratori e una conferenza stampa per denunciare la situazione che stanno vivendo gli operatori che, con il cambio gestione, rischiano di restare in parte disoccupati.

Nessuna risposta infatti, fanno sapere i sindacati, è arrivata da chi gestirà la struttura sebbene tra luglio e agosto la Servizi Integrati, capofila della Rti (Raggruppamento temporaneo di imprese) aggiudicataria, abbia annunciato l'ingresso di nuovi 15-20 pazienti. Cosa che, per i sindacati, si tradurrebbe nella possibilità di conservare l'occupazione. Per questo negli incontri avuti il 16 maggio e il 23 maggio con l'Inps Chieti-Pescara, era stata chiesta la proroga di gestione in favore delle società attualmente affidatarie fino a quando non fossero terminate le valutazioni della commissione sanitaria e dunque confermato l'aumento del numero degli ospiti. Nessuna risposta è però arrivata. “Alla luce di quanto detto davanti al comportamento sfuggente della committenza che sta di fatto rendendo improduttivo ogni tentativo di mediazione le segreterie di Fp Cgil e Fials – si legge nel documento che le stesse hanno redatto - proclamano uno stato di agitazione sindacale con blocco immediato delle prestazioni supplementari-straordinarie di tutte le lavoratrici i lavoratori della casa ex Indpdap”. Allo stesso tempo si esprime tutta la disponibilità a partecipare all'incontro del 26 maggio convocato dall'ispettorato del lavoro perché si trovi una soluzione che tuteli il personale. Se anche in questo caso il tentativo dovesse fallire, fanno sapere i sindacati, allora “ci vedremo costretti a mettere in atto tutte le azioni di lotta che riterremo opportune”.