Occupazione posti letto per il Covid, l'Abruzzo supera ancora la soglia critica

I dati aggiornati dell'Agenas, l'agenzia per i servizi sanitari, indicano un'occupazione del 41% dei posti letto di terapia intensiva

I reparti di terapia intensiva restano sotto pressione in tutta Italia e l'Abruzzo è tra le regioni che superano la soglia critica relativamente all'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti covid nei reparti di Rianimazione.

Tale soglia è fissata al 30 per cento da parte del ministero della Salute.

I dati dell'Agenas aggiornati a ieri sera, martedì 9 marzo, indicano come la media nazionale sia pari al 31%.

In particolare sono 11 le Regioni e Province autonome che "sforano" oltremodo il livello critico: a partire dal Molise che negli ultimi giorni ha visto impennare al percentuale di occupazione posti Covid al 67%, seguito dall'Umbria (57%) e dalla Provincia autonoma di Trento (54%). E ancora, oltre soglia: Marche (44%), Lombardia (43%), Abruzzo (41%), Emilia Romagna (40%), Provincia Autonoma di Bolzano (39%), Friuli Venezia Giulia (34%), Piemonte e Toscana al 36%. Appena sotto soglia la Puglia (29%), Lazio e Liguria al 28%.

Per quanto riguarda l'occupazione dei pazienti Covid nei reparti di area non critica, ovvero Malattie Infettive, Pneumologia e Medicina Generale, la percentuale media nazionale è al 35%, in costante salita negli ultimi giorni anche se ancora sotto la soglia critica fissata, questa, al 40%. Sono 7 le Regioni che la superano: Umbria (51%), Marche (54%), Emilia Romagna (47%), Lombardia (46%), Molise e Abruzzo (45%).