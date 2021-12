Mascherina all'aperto, arriva l'obbligo anche a Città Sant'Angelo: ecco quando

Mascherina all'aperto obbligatoria anche a Città Sant'Angelo fino al prossimo 6 gennaio.

Dopo Pescara e Montesilvano, anche il sindaco del comune angolano, Matteo Perazzetti, firma l'ordinanza con la quale istituisce l’obbligo di utilizzo, anche all’aperto, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il provvedimento è valido dalla giornata di ieri, mercoledì 8 dicembre.

Questi i dettagli dell'ordinanza e le circostanze nelle quali si dovrà indossare la mascherina: in tutti quei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico in cui non possa essere assicurato il rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti; nelle zone della città caratterizzate da maggiore affluenza di persone, quali i mercati rionali cittadini e le aree in prossimità degli edifici scolastici (20 mt dagli ingressi) in coincidenza con gli orari di entrata ed uscita degli alunni e insegnanti; in tutti i luoghi nei quali si svolgeranno gli eventi del calendario manifestazioni natalizie che, per loro natura, possono caratterizzarsi per una particolare affluenza di persone (es. i luoghi destinati ai mercatini di Natale e la piazza Garibaldi, dove è installata la pista di ghiaccio), quando non sia possibile adottare misure organizzative che garantiscano il rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Restano esentati da tale obbligo i minori al di sotto dei sei anni nonché i soggetti affetti da disabilità e/o patologie certificate, incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.