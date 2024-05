L'allarme del sindacato Nursind: "Ancora danneggiamenti ai mezzi dei dipendenti Asl nel parcheggio "Silos grande" [FOTO]

Ancora atti vandalici e danni a moto e auto dei dipendenti Asl in servizio nell'ospedale di Pescara, che parcheggiano all'interno del "Silos grande" per il turno notturno. A denunciare nuovamente l'accaduto, dopo la prima segnalazione del 6 maggio, il sindacato Nursind con il segretario provinciale Antonio Argentini:

"La nostra prima segnalazione risale alla data del 6 maggio 2024 segnalata poi alla Asl Pescara in data 8.5.24, senza aver nessun esito. Questa mattina alle ore 8 sono stato informato di nuovi danneggiamenti sempre in sosta all’interno del parcheggio 'Silos grande' verso mezzi di dipendenti che effettuavano il turno di lavoro notturno. La situazione è diventata inaccettabile da parte del personale che è esasperata dai continui danneggiamenti e che sta diventando oneroso, considerato i costi di riparazione o di sostituzione dell'automobile o dellamoto".

"Chiediamo nuovamente più sicurezza e vigilanza all’interno del parcheggio 'Silos grande' - conclude -, chiedendo l’installazione immediata di videosorveglianza h24, ma anche attraverso la vigilanza per mezzo delle guardie giurate e la riduzione delle vie di accesso dello stesso. Restiamo in attesa di un proficuo provvedimento in merito a questa urgente problematica".