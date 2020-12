Nuovo volo Ryanair dall'aeroporto d'Abruzzo nella primavera 2021. Pescara, infatti, sarà collegata anche con Treviso, dove il 30 marzo 2021 la compagnia irlandese aprirà la sua nuova base, con 2 aeromobili basati e 45 rotte che collegheranno la città veneta, a livello nazionale e internazionale, con oltre 20 Paesi in tutta Europa.

E, proprio per festeggiare l’apertura della sua prima base in Veneto, Ryanair ha lanciato una promozione sui voli da e per Treviso, Venezia Marco Polo e Verona, con tariffe disponibili a partire da soli 24,99 €, per i viaggi da aprile a ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di lunedì 7 dicembre solo sul sito Ryanair.com.

Il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato:

«Avendo appena esteso la rimozione del supplemento per il cambio volo, tutti i clienti che devono modificare i loro piani di viaggio di dicembre o gennaio, possono farlo senza incorrere in una commissione per il cambio, fino al 30 settembre 2021. Una meritata fuga è a portata di click; per usufruire di questa offerta speciale, suggeriamo ai clienti di collegarsi al sito web Ryanair.com».

Nello specifico, Ryanair offrirà un incremento della connettività con la regione Veneto attraverso i suoi 3 aeroporti di Venezia Marco Polo, Verona e Treviso, con 60 rotte in totale, che porteranno oltre 3 milioni di clienti all’anno e supporteranno oltre 2.000 posti di lavoro.