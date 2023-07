A Rosciano un nuovo studio di un medico di base nell'ambito territoriale che copre 10 comuni

Apre, come informa la Asl di Pescara, un nuovo studio medico nell'ambito territoriale di “Cepagatti, Città Sant’Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano, Civitaquana”.

Da giovedì 20 luglio è infatti aperto lo studio della dottoressa Milena Tatoni, medico di medicina generale a ciclo di scelta nel comune di Rosciano, in via Roma, 16.

Queste le informazioni fornite dall'azienda sanitaria locale: Tatoni Milena, via Roma, 16, 65020 Rosciano. Distretto: Metropolitana. Telefono 3481703606; e-mail: milena.tatoni@gmail.com. Questi i giorni e orari di apertura: lunedì 8.30 - 12 e 18 - 20; martedì 8.30 - 12; mercoledì 16 - 19; giovedì 8.30 - 11.30; venerdì 16 - 19 (gli orari potrebbero subire variazioni).

Tutte le informazioni sui medici di medicina generale della Asl di Pescara sono riportate alla pagina del sito aziendale “Lista Medici” al link: https://www.asl.pe.it/ListaMedici.jsp