Nuovo semaforo in via Amerigo Vespucci [FOTO]

Nuovo semaforo in via Amerigo Vespucci. L'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia sta provvedendo, insieme al vice sindaco Gianni Santilli, a rinnovare tutti i dispositivi per una maggiore sicurezza di tutti i cittadini: pedoni, ciclisti e automobilisti.

"Si tratta di semafori intelligenti, con videocamera e contasecondi per l'attraversamento: un aiuto concreto per la viabilità", spiega Albore Mascia.