Sopralluogo del sindaco Masci nel nuovo pronto soccorso: "Sembra una clinica universitaria americana"

Sopralluogo del sindaco di Pescara, Carlo Masci, nel nuovo pronto soccorso dell'ospedale.

L'inaugurazione della struttura sanitaria è prevista nel prossimo mese di maggio.

«Mi sembrava di essere in una clinica universitaria americana», scrive il primo cittadino, «spazi ampi, macchinari all'avanguardia, reparti separati in base alle condizioni dei pazienti, zona pediatrica con colori e immagini per i bambini, fotografie con gli scorci più belli di Pescara e dell'Abruzzo. Ho pensato che, in quest'ultimo anno, Pescara si è dotata di due strutture come l'ospedale Covid, con 180 posti letto, e il nuovo pronto soccorso, tre volte più grande dell'attuale, che collocano la nostra città tra quelle con le migliori attrezzature per combattere la pandemia. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questi obiettivi importantissimi per la tutela della salute dei pescaresi».