Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale sarà inaugurato il 16 luglio

Sarà inaugurato venerdì 16 luglio il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Pescara.

Il taglio del nastro per l'inaugurazione ufficiale della nuova struttura sanitaria è previsto alle ore 10:30.

Prevista anche la partecipazione del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

Nel nuovo pronto soccorso sono state dedicate le massime attenzioni a ogni aspetto, dalla cura del bambino a quella dell'adulto, fino ad aree relax il tutto arricchito da quadri che raccontano l'Abruzzo e postazioni confortevoli anche per gli accompagnatori. In primo piano, naturalmente i dispositivi tecnologici, e la logistica, anche considerando che il nuovo pronto soccorso per come è disegnato è grande almeno tre volte di più dell'attuale.