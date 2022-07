Nuovo personale in servizio nel Comune di Città Sant'Angelo.

Nel corso di questa settimana hanno preso servizio nel Comune angolano nuove figure per migliorare la risposta che l’ente deve ai propri cittadini.

Per questo motivo, come spiega il sindaco Matteo Perazzetti, sono stati assunti 5 vigili urbani allo scopo di migliorare il presidio del territorio e per avere una maggiore celerità di intervento.

E un operaio «per essere sempre più efficienti nella manutenzione del nostro grande territorio», come scrive il primo cittadino angolano. Un altro operaio prenderà servizio il primo novembre. «L’amministrazione augura a tutti i nuovi un buon lavoro sempre nell’interesse della nostra meravigliosa città», conclude Perazzetti.