In via Nazario Sauro sorgerà un parcheggio per 20 auto, l'annuncio di Masci [FOTO]

In via Nazario Sauro, nel quartiere di Porta Nuova, è in fase di costruzione una nuova area di sosta per autovetture che, una volta ultimata, servirà a garantire preziosi posti macchina per circa 20 veicoli. Ne ha dato notizia ieri, sui social, il sindaco di Pescara Carlo Masci. Un modo per agevolare il traffico, sempre più intenso in quella zona. I nuovi stalli verranno collocati accanto ad alcuni palazzi abitati.

Per la precisione, il primo cittadino ha parlato della riqualificazione di "un'altra area degradata, con muri pericolanti e fatiscenti, inutilizzata da diversi decenni, che stiamo ripulendo per realizzare" questo nuovo parcheggio che, di fatto, sorgerà in prossimità di viale Marconi, a sua volta in fase di restyling già da alcuni mesi. Le ruspe sono in azione proprio in questi giorni per completare quanto prima i lavori.