Potenziato l’orario di apertura dell'ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore

Dal 30 novembre verrà potenziato l’orario di apertura al pubblico per l’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore, situato in via Gran Sasso. Lo sportello sarà disponibile con orario continuato dalle 8.20 alle 19.05, dal lunedì al venerdì (il sabato dalle 8.20 alle 12.35). Condiviso con l’amministrazione comunale di Spoltore, questo intervento intende rispondere in modo sostenibile alla volontà di ottimizzare l’offerta a seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di Villa Raspa.

«Subito dopo il danneggiamento dell'ufficio postale nel centro commerciale l'Arca di Villa Raspa – commenta il sindaco Chiara Trulli – ho chiesto a Poste di dare continuità ai servizi potenziando l’offerta sul territorio comunale. In questi giorni siamo riusciti a concordare l’apertura anche durante il pomeriggio presso l’ufficio di Santa Teresa, un prolungamento di orario che sicuramente agevolerà la fruizione dei servizi fino alla riapertura di Villa Raspa. Ringrazio la dirigenza di Poste per la disponibilità dimostrata e per aver dato risposta, nel più breve tempo possibile, alle esigenze dei nostri cittadini».

Poste Italiane ricorda poi che nella sede di Pescara 5 (via Passolanciano) è attivo uno sportello dedicato alla clientela di Villa Raspa, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato dalle 8.20 alle 12.35) e abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. La sede è dotata di Postamat, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Nelle vicinanze, per le operazioni “non radicate” sono inoltre operativi gli uffici postali di Spoltore (via Fonzi) e Pescara 11 (via Monte Faito), aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) e dotati di Postamat.