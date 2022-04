Nuova condotta idrica per la strada pendolo, niente acqua nella zona della Tiburtina

Prevista un'interruzione idrica nella zona della Tiburtina di Pescara mercoledì prossimo, 27 aprile.

A comunicarlo è l'Aca che informa come l'acqua mancherà a seguito del collegamento della nuova condotta idrica installata nel nuovo tratto della strada pendolo.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 9 alle ore 13, salvo imprevisti in via Tiburtina (lato sinistro direzione Chieti) nel tratto compreso tra via Salara Vecchia e via Stradonetto e nelle strade limitrofe.