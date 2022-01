Tutto pronto per l'apertura del nuovo centro vaccinale nel palazzo Fuksas: gli orari

È tutto pronto per l'apertura del nuovo centro vaccinale della Asl di Pescara nel palazzo Fuksas, in via Alessandro Volta 10. La realizzazione di questo secondo hub, dopo quello già attivo all'interno della stazione di Porta Nuova, si è resa necessaria per una serie di ragioni tecnico-logistiche. Alla fine il Comune ha trovato l'accordo con i proprietari, cioè la famiglia De Cecco, che ha concesso gratuitamente l’utilizzo dei locali situati al piano terra. Nel primo pomeriggio di domani, 26 gennaio, alle ore 15 la struttura verrà ufficialmente inaugurata. Il nuovo centro vaccinale nei primi giorni sarà organizzato in quattro linee vaccinali che successivamente passeranno a cinque, e verrà impiegato sia per la vaccinazione della popolazione adulta e over 12 sia per quella pediatrica (5-11 anni).

L'hub osserverà i seguenti giorni e orari di apertura: dal lunedì al sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 13 (ultimo ingresso) e dalle ore 15 alle ore 19 (ultimo ingresso). Rimarrà quindi chiuso il sabato pomeriggio e la domenica, eccetto sabato 29 gennaio che sarà interdetto al pubblico per tutta la giornata. La prenotazione per la vaccinazione della fascia adulta della popolazione e over 12 anni sarà possibile sul portale di Poste Italiane www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it a partire dal 26 gennaio, dalle ore 8. Per la prenotazione dei bambini bisognerà invece attendere qualche giorno. Dalla prossima settimana il centro verrà impiegato nella fascia mattutina per la vaccinazione della popolazione over 12, prime, seconde, terze dosi (si ricorda, a tale proposito, che non è necessaria la prenotazione per ricevere la somministrazione della prima dose), mentre l’orario pomeridiano sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni, prime e seconde dosi.

La direzione generale della Asl ha diramato un comunicato "alla vigilia di questa nuova e importante tappa della campagna vaccinale" per ringraziare "il sindaco Carlo Masci, l’assessore Eugenio Seccia, la polizia municipale, la famiglia De Cecco, il dottor Rossano Di Luzio, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri, gli infermieri, il personale sanitario, tecnico e amministrativo della Asl, i volontari della protezione civile e le forze dell’ordine che con il loro instancabile lavoro hanno reso possibile il raggiungimento di alti traguardi".

Tutte le informazioni aggiornate sui centri vaccinali della Asl di Pescara, compresa la modulistica, sono consultabili al seguente link: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid-19-%2F- vaccinazione-in-gravidanza-%2F-centri-vaccinali&idSezione=1420.